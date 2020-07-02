Задержание голой женщины с ножом: полиция объяснила, зачем вела себя "грубо"

Рижская муниципальная полиция объяснила, зачем при задержании голую женщину с ножом повалили на землю.

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При задержании женщина отказалась бросить нож. "Она выпустила его из рук только после многократных предупреждений. В этой ситуации задача полицейского — не только задержать человека и защитить окружающих, но и позаботиться о том, чтобы сам человек не пострадал. Именно повалить на землю — самый эффективный способ выполнить все эти задачи. Человек в лежачем положении не опасен для окружающих и не может причинить вред себе", — рассказали представители муниципальной полиции в Twitter.

После того как на задержанную были надеты наручники, полицейский помог ей встать. Пока надеваются наручники, задержанные всегда удерживаются лежа, пояснила полиция.

Как сообщалось, в среду около 11 часов утра в ходе патрулирования в Старой Риге, сотрудники Рижской полиции самоуправления заметили голую женщину, которая была в крови и держала в руках нож.

Женщину передали медикам. Установлено, что она была в одной из квартир в Старой Риге с мужчиной. Полицейские отправились на указанный адрес и встретили там раненого мужчину. Он также был передан медикам скорой.

В квартире были найдены, предположительно, наркотики, назначена экспертиза. Начат уголовный процесс о незаконном изготовлении, приобретении, хранении и транспортировке наркотических и психотропных веществ.