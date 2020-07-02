Задержание голой женщины с ножом: в квартире обнаружили предположительно наркотики

Голая женщина с ножом в руках, которую накануне задержали в Старой Риге, до этого находилась в квартире, в которой были найдены, возможно, наркотические вещества. Назначена экспертиза.

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Начат уголовный процесс о незаконном изготовлении, приобретении, хранении и транспортировке наркотических и психотропных веществ.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

Как сообщалось, в среду около 11 часов утра в ходе патрулирования в Старой Риге, сотрудники Рижской полиции самоуправления заметили голую женщину, которая была в крови и держала в руках нож.

Женщину передали медикам. Установлено, что она была в одной из квартир в Старой Риге с мужчиной. Полицейские отправились на указанный адрес и встретили там раненого мужчину. Он также был передан медикам скорой.