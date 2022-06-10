Задержание в Вентспилсе: KNAB действовал по заданию Европейской прокуратуры
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Задержание в Вентспилсе, проведенное сотрудниками Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), осуществлялось в рамках дела, расследуемого Европейской прокуратурой (ЕП).

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Глава латвийского Антикоррупционного ведомства Екаб Страуме в интервью на телеканале TV3 пояснил, что по данному делу KNAB действовал по заданию ЕП. От более подробных комментариев по этому делу он воздержался.

Ранее уже сообщалось, что в минувшую среду в Вентспилсском самоуправлении был задержан подозреваемый. При этом председатель Вентспилсской городской думы Янис Витолиньш сообщил, что ни он, ни его коллеги не располагают информацией о задержании работника или должностного лица Вентспилсского самоуправления.

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