Уже на следующий день после злодеяния сотрудники Южно-Земгальского участка Земгальского регионального управления Госполиции обнаружили и задержали мужчину 1989 года рождения, который подозревается в повреждении кухонным молотком-топором нескольких автомобилей на улице Тиргус Иецавы.

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Мужчину заключили под стражу, продолжается следствие по уголовному делу за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Госполиция призывает людей, в отношении которых одновременно могли быть совершены аналогичные преступления, сообщать об этом по телефону 63902123 или 110.

18 мая около полудня поступила информация от одного из пострадавших об умышленном повреждении нескольких транспортных средств на улице Тиргус. Сотрудники Государственной полиции немедленно выехали на место происшествия, где обнаружили повреждения у пяти автомобилей, два из которых были BMW, по одному Ford, Nissan и Volvo. Возможное орудие преступления — кухонный молоток-топор был обнаружен и изъят в одной из поврежденных машин на месте происшествия.

В ходе расследования сотрудники Госполиции установили возможного виновника. Ровно через сутки мужчина 1989 года рождения был задержан по месту жительства. В уголовном процессе мужчине уже присвоен статус подозреваемого, ему также назначена мера пресечения — заключение под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.