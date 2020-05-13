Задержанный в Риге предприниматель Гулам Гулами был арестован

В минувший вторник сотрудники Госполиции задержали в Риге бизнесмена Гулама Мохаммада Гулами. В среду, 13 мая, суд принял решенение об аресте бизнесмена.

Суд принял решение об аресте бизнесмена. Арест может быть отменен, если в течение месяца за Гулами внесут денежный залог.

В пресс-центре Госполиции лишь подтвердили, что в отношении бизнесмена 12 мая работниками Управления криминальной полиции Рижского региона проводились процессуальные действия. От подробных комментариев по этому делу в полиции пока воздержались.

Не называя конкретных имен, в Госполиции подвердили, что Управление криминальной полиции Рижского региона ведет уголовный процесс по третьей части 177 статьи Уголовного закона (мошенничество в крупном размере или в составе организованной группы), второй части 275 статьи УЗ (подделка документа, печати или штемпеля) и первой части 276 статьи УЗ (незаконное открытие и уничтожение почтового отправления).

Расследуемое в рамках уголовного процесса преступление происходило с 2013 по 2020 год.

В полиции пояснили, что по делу было проведено семь обысков. Во вторник, 12 мая, по подозрению в совершении преступления был задержан один человек, ему назначен статус подозреваемого.

По данным портала Kompromat.lv, полиция провела обыск в юрмальском особняке Гулами и в Royal Square Hotel, расположенном в Вецриге. Следственные мероприятия длились более восьми часов.

Cогласно архивным данным новостного агентства LETA, в 2018 году Рижский окружной суд приговорил Гулами к восьми годам лишения свободы по делу об исчезновении груза таджикского хлопка на сумму более 9 миллионов евро, но это решение было обжаловано.

Имя Гулами также фигурировало в связи со спором по поводу отеля Garden Palace.