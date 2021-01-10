Задержанный во время комендантского часа мужчина повредил полицейскую машину

Во время комендантского часа в Бауске был задержан мужчина, который во время проверки данных специально повредил полицейскую машину и испортил полицейскую форму, сообщили в Государственной полиции.

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В ночь на воскресенье, с 22.00 до 5 часов сотрудники Государственной полиции совместно с коллегами из Полиции самоуправления, Пограничной службы и Земессардзе проверили 5240 человек.

Чаще всего, люди на улице находились по уважительным причинам, и в 3958 случаях были заполнены подтверждения причин передвижения. Предупреждения были даны в 1049 случаях. В связи с несоблюдением мер эпидемиологической безопасности начат 541 административный процесс и подготовлены 148 сообщений. В зависимости от тяжести нарушения для большей части лиц сумма штрафов составила от 10 до 2000 евро.

Несмотря на введенные ограничения, в субботу отдельные лица повторно отправились в поездку на машине. В ходе проверок выяснилось, что в машине также находятся люди из других домашних хозяйств.

Также констатировано, что четыре человека, которые недавно вернулись из стран с высоким показателем заболеваемости Covid-19, собираются вместе, не соблюдают самоизоляцию, а также не заполнили анкеты covidpass.lv. "Таким образом, не только грубо нарушены правила эпидемиологической безопасности, но и поставлено под угрозу здоровье других людей", - отметила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.

Некоторые были агрессивно настроены, намеренно не подчинялись законным требованиям сотрудников полиции и скрывали свои данные. В связи с этим отдельных лиц доставили в участок для выяснения всех обстоятельств.

Во время проверок удалось задержать объявленного в розыск мужчину, в отношении которого за тяжкое преступление - незаконные действия с финансовыми инструментами и платежными средствами, суд избрал меру пресечения арест.

Как сообщалось, 7 января правительство Латвии приняло решение продлить на две недели уже существующие ограничения. Комендантский час, то есть запрет на передвижение без крайней необходимости в период с 22:00 до 5:00, латвийцам придется соблюдать также с 15 по 17 января и с 22 января по 24 января.

Во время комендантского часа покидать место жительства можно только в неотложных случаях. При себе нужно иметь паспорт или ID-карту и подтверждение причин передвижения с указанием адреса места жительства и пункта назначения. Если человек идет на работу или с нее, с собой должно быть также рабочее удостоверение (если таковое имеется).

Ограничения на передвижение в установленные часы не распространяются на людей, которые направляются на работу, место службы и обратно домой, выполняют работу и служебные обязанности. Это требование также не действует в случае необходимости получения медицинской помощи, ветеринарной помощи или посещения круглосуточной аптеки.