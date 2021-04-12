Задержаны 29 таможенников пограничного пункта "Терехово"

По подозрению в коррупции были задержаны 29 должностных лиц пограничного пункта "Терехово". 21 из них находится в статусе подозреваемого, сообщает LETA.

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Сейчас к ним применена мера пресечения, не связанная с арестом. Подробности не разглашаются, однако работа пограничного пункта не нарушена.

Управление внутренней безопасности Службы госдоходов (VID) в сотрудничестве со Специализированной прокуратурой по налоговым и таможенным делам и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), Налогово-таможенной полицией VID и Государственной пограничной службой провели следственные действия на пограничном пункте "Терехово", по результатам которым были произведены задержания. Об этом сообщалось в пятницу, 9 апреля, однако не было известно количество задержанных. В СМИ высказывались предположения, что они задержаны по делу о контрабанде.

Ранее VID уже сообщал о задержании по подозрению в контрабанде организованной группой работников таможни, полиции и Пограничной службы. Этому предшествовало длительное расследование, отмечает VID.

Министр финансов Янис Рейрс (Новое Единство) поручил главе Службы госдоходов Иеве Яунземе начать служебную проверку в связи с систематическими нарушениями в сфере коррупции на таможне.

В поручении министра указано, что глава VID должна начать служебную проверку, оценить действия ответственных должностных лиц и на время расследования отстранить от исполнения обязанностей вышестоящих должностных лиц таможни. Гендиректор службы должна будет отчитываться об исполнении заданий перед министром.

"Важно действовать незамедлительно, найти корень проблемы и ее предотвратить. Важно добиться того, чтобы VID был честной и современной организацией, работающей в пределах закона и управляемая согласно принципам хорошего управления", — заявил министр финансов.