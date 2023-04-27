Задержаны лица, распространявшие детскую порнографию: у сетевых педофилов изъят объемный архив видеозаписей

На прошлой неделе, с 18 по 21 апреля, сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью Главного управления уголовной полиции в целях противодействия распространению детской порнографии в Сети провели операцию, нацеленную на потребителей детской порнографии.

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Сотрудники полиции провели в общей сложности четыре обыска по разным адресам на территории Латвии и задержали двух человек. У задержанных были обнаружены и изъяты носители информации с большим количеством материалов сексуальной эксплуатации детей. Дальнейшая проверка носителей информации и анализ информации, возможно, позволят выявить других лиц, причастных к обороту запрещенных материалов.

Как отмечают в полиции, за первые четыре месяца 2023 года сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью ВП ГКРПП в ходе проведения оперативных мероприятий получили информацию о 12 жителях Латвии, которые активно участвуют в распространении в интернете материалов с сексуальной эксплуатацией детей.

На основании полученной информации возбуждено 12 уголовных производств, квалифицированных по части второй статьи 166 Уголовного закона Латвии, и проведены процессуальные действия по пресечению преступлений. По трем уголовным делам следствие уже завершено — они направлены в прокуратуру для возбуждения уголовного дела в отношении лиц, причастных к обороту материалов, содержащих детскую порнографию.

Следует особо отметить, что одно из уголовных производств, которое в этом году было направлено в прокуратуру для возбуждения уголовного дела по части второй статьи 166 Уголовного закона, в ходе расследования было дополнительно квалифицировано по части четвертой статьи 166 УЗ Латвии, т. е. за вовлечение в изготовление порнографических материалов лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста. Это является особо тяжким преступлением.

В ходе расследования было установлено, что лицо 1981 года рождения не только распространяло в сети материалы сексуального характера, но и тайно производило детскую порнографию с участием несовершеннолетней.

Материалы сексуальной эксплуатации детей, попавшие в интернет-среду, могут распространяться бесконтрольно и неоднократно, поэтому жертва такого сексуального насилия особенно уязвима. Борьба с детской порнографией в Сети становится все более сложной, преступники обмениваются не только запрещенными материалами, но также методами поиска жертв, способами ухода от ответственности и сохранения анонимности.

Управление по борьбе с киберпреступлениями участвует в противодействии распространению в Сети материалов, содержащих сексуальную эксплуатацию детей, присоединившись к международному проекту IWOL, целью которого является обеспечение блокировки доступа к веб-сайтам, содержащим или транслирующим материалы, содержащие детскую порнографию.

Инициатива IWOL реализуется в сотрудничестве с Интерполом, Латвийским Центром безопасного Интернета и ассоциацией "За легальное содержание", ее поддерживают крупнейшие поставщики интернет-услуг в Латвии: TET, Baltcom, Latnet, Dautkom, LMT, Telia, Telenet и Bite.

Лица, испытывающие тягу к детской порнографии, должны обратиться за помощью, позвонив в круглосуточный кризисно-консультационный центр Skalbes по телефону +371 6 7222922 (LMT) или +371 2 7722292 (BITE).

Госполиция напоминает, что поиск и просмотр детской порнографии в Интернете является преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с частью второй статьи 166 Уголовного закона Латвии.