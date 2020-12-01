Задержаны мошенники из интернет-магазинов, обманувшие более 400 клиентов

Сотрудники Государственной полиции задержали группу мошенников, которые посредством интернет-магазинов www.proffit.lv и www.korbotex.lv присвоили деньги клиентов. Мошенники обокрали более 400 человек по всей Латвии, выманив у них в общей сложности около 123 600 евро.

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Схема была следующей: человек заказывал на порталах www.proffit.lv или www.korbotex.lv товар, производил предоплату, перечисляя деньги на счета предприятий SIA Maku Group, SIA Kasija или SIA Multi Services. Однако в итоге - ни обещанного товара, ни возврата денег. На жалобы пострадавших клиентов предприятия не реагировали, поэтому люди стали обращаться с заявлениями в полицию и Центр защиты прав потребителей (PTAC).

Как ранее сообщал Delfi, в ЦЗПП от потребителей поступило 199 заявлений, центр предоставил 363 консультации в связи с работой фирмы Kasija. Также было получено 30 заявлений и предоставлено 20 консультаций о деятельности фирмы Multi-Services. Фирма Multi-Services действует и через интернет-магазин maksimum.lv, поэтому ЦЗПП предупреждает потребителей и о необходимости тщательно взвесить покупку товаров в этом интернет-магазине. ЦЗПП призвал платформы сравнения цен kurpirkt.lv, salidzini.lv и gudriem.lv исключить из результатов поиска proffit.lv.

В сентябре Государственная полиция начала уголовный процесс. В ходе расследования были получены достаточные доказательства и 24 ноября были задержаны три человека — мужчины 1949 и 1977 г.р. и женщина 1997 г.р. Задержанные ранее судимы не были. В отношении одного из них применен статус лица, против которого начат уголовный процесс, двое других проходят по делу в качестве подозреваемых. Один из задержанных арестован.

Учитывая, что расследование продолжается, более подробную информацию полиция пока не раскрывает. Продолжаются поиски пострадавших. Если и вы пострадали от рук этих мошенников, просьба обращаться в полицию с официальным заявлением: kanc.krpp@riga.vp.gov.lv или на портале latvija.lv.