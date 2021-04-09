Задержаны несколько таможенников с пограничного пункта "Терехово"

Задержаны несколько человек из таможенной службы на пограничном пункте "Терехово", сообщили агентству LETA в VID.

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Управление внутренней безопасности Службы госдоходов (VID) в сотрудничестве со Специализированной прокуратурой по налоговым и таможенным делам и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), Налогово-таможенной полицией VID и Государственной пограничной службой провели следственные действия на пограничном пункте "Терехово", в результате чего были задержаны несколько таможенников.

Ранее VID уже сообщал о задержании по подозрению в контрабанде организованной группой работников таможни, полиции и Пограничной службы. Этому предшествовало длительное расследование, отмечает VID.

В интересах следствия подробности пока не сообщаются.

Глава VID Иева Яунземе подчеркнула, что VID — первое госучреждение, которое ввело систему проверки сотрудников, включающую в себя анализ всех рисков с момента приема на работу и далее каждый год.

"Проверяются все декларации должностного лица, сравниваются с данными в базах данных и, если находятся несоответствия, просится пояснение. В некоторых случаях это человеческие ошибки, в более серьезных — что-то незаконное. Благодаря анализу и оперативной работе вычисляются нечестные работники. Наше Управление внутренней безопасности работает тщательно, в тесном контакте с прокуратурой, расследование происходит тщательно и требует времени, но результат виден", — рассказала Яунземе.

Она пообещала, что общество еще получит информацию о незаконных действиях работников VID — но это нельзя делать сразу, чтобы не "спугнуть" возможных виновников.

Если есть подозрения в нечестности работников VID, о них можно сообщить по бесплатному телефону 80009070. Анонимность гарантируется.