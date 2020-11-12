Задержаны подозреваемые в изнасиловании и растлении подростков

Государственная полиция задержала группу лиц, участники которой подозреваются в совершении сексуальных преступлений в отношении как минимум четверых подростков в возрасте от 11 до 15 лет.

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В начале августа этого года в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что двух ее несовершеннолетних дочерей сексуально использовал некий мужчина, пригрозив им расправой, если они обратятся в полицию.

Полиции удалось выяснить, что возможный виновный, мужчина 1961 г.р., ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные преступления. На данный момент в суде рассматривается еще один уголовный процесс, по которому данное лицо обвиняется в изнасиловании несовершеннолетнего и незаконном обороте наркотических средств.

В ходе расследования выяснилось, что помимо вышеупомянутого лица, в совершении преступлений участвовали еще двое. Также была получена информация о еще двух пострадавших подростках. Вскоре после начала расследования лидер группы, нарушив установленную меру пресечения, покинул место жительства и стал скрываться от полиции. Мужчина был объявлен в розыск.

После того как полиция получила необходимые доказательства, началась операция по задержанию подозреваемых. 20 октября был задержан мужчина 1980 г.р., который ранее был судим за убийство и грабеж. В тот же день удалось задержать еще одного возможного причастного — мужчину 1980 г.р., который ранее не был судим. Поймать главаря было сложнее — он умело использовал методы конспирации и часто менял место пребывания. 3 ноября он был задержан. В момент задержания у него при себе находилось 60 граммов запрещенного психотропного вещества, разделенного на дозы для дальнейшей реализации. В ходе обыска по месту жительства задержанных были получены вещественные доказательства. В отношении всех троих избрана мера пресечения — арест.

Против задержанных начат уголовный процесс по статьям Уголовного закона об угрозе убийства или причинения тяжких телесных повреждений и принуждении не достигших 16 лет лиц заниматься проституцией. Также начат уголовный процесс по статье о сексуальном насилии в отношении не достигших 16 лет лиц и использовании их для изготовления порнографических материалов.

У полиции есть подозрения, что лидер группы может быть причастен к совершению аналогичных преступлений в отношении и других подростков, поэтому жителей просят внимательно изучить его фотографию и отозваться пострадавших или их близких по телефону 110 или написав на электронную почту kip@vp.gov.lv.