Задержаны сотрудники Полиции порядка, подозреваемые в получении взятки

Бюро внутренней безопасности (БВБ) задержало двух сотрудников Управления полиции порядка Рижского региона, подозреваемых в получении взятки в группе и по предварительному сговору.

Как отмечают в БВБ, взятку в размере нескольких сотен евро вымогали за то, чтобы не оформлять на водителя административный протокол за нарушения дорожного движения.

В свою очередь, водителя задержали за передачу взятку должностным лицам. В настоящее время ко всем применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. На время следствия полицейские отстранены от служебных обязанностей.