Задержаны телефонные мошенники из Латвии и Эстонии: их жертвами были пенсионеры

На прошлой неделе полицейскими криминального бюро Пыхьяской префектуры (Эстония) были задержаны один иностранец и двое местных жителей, которые подозреваются в мошенничестве. Организатор, 18-летний гражданин Латвии, нашел участвовавших в схеме 18-летнюю девушку и 23-летнего мужчину через приложение Telegram.

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События начали развиваться 19 и 20 октября, когда жертвами мошенничества по схеме "звонок из банка" стали два местных пенсионера. Cо счета 82-летней женщины сняли 9600 евро, а 67-летний мужчина лишился 3000 евро.

"Говорящие по-русски мошенники связались с жертвами по телефону и представились сотрудниками службы безопасности Swedbank. Под предлогом остановки подозрительных переводов, жертв убедили ввести ПИН-коды от Smart-ID и PIN-калькулятора, в одном случае попросили установить на компьютер программу Aeroadmin, которая дает дистанционный доступ к компьютеру, — сказал руководитель службы по борьбе с мошенничествами и экономическими преступлениями Пыхьяской префектуры Пауль Пихельгас. — Затем мошенники перевели деньги со счетов жертв на подконтрольные себе счета, в том числе принадлежащие и двум местным жителям. Эти подозреваемые передали данные своих банковских счетов и банковские карты иностранцу, который с их карт снял украденные у пенсионеров деньги через банкомат".

18-летнего гражданина Латвии задержали в пятницу в Таллинне, его подозревают в совершении мошенничества в группе, a точнее в пособничестве в совершении мошенничества лицу, личность которого еще не установлена. По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Юргена Хюва, который руководит ведением уголовного делопроизводства, собранные в ходе следствия на сегодняшний день данные указывают на длительную и масштабную деятельность.

"При задержании у него нашли много разных банковских карточек. Согласно подозрению, через мессенджер Telegram он находил людей, которые соглашались на время передать ему свои банковские карточки и PIN-коды, за что им обещали заплатить. На их банковские счета переводились деньги, которые выманивались у пострадавших по телефону под видом звонков от сотрудников банка. Подозреваемый снял наличные и перевел их в свою очередь дальше на разные кошельки криптовалюты, владельцами которых являются люди, личность которых еще не установлена, но этим мы сейчас занимаемся в ходе ведения уголовного делопроизводства", — сказал Хюва.