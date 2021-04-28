Задержаны трое предполагаемых виновных в пожаре на улице Меркеля

Полиция задержала трех человек по делу о пожаре в нелегальном хостеле на улице Меркеля, 8, сообщает LETA со ссылкой на представителя Госполиции Симону Гравите.

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Утром заместитель начальника полиции Андрей Гришин рассказал журналистам, что начат уголовный процесс по статье о преступных действиях против общественной безопасности и порядка, но квалификация может поменяться.

В этой статье Уголовного закона есть норма, которая предусматривает ответственность за нарушение правил пожарной безопасности лицом, которое ответственно за соблюдение этих правил, если это вызвало смерть двух или более людей. За такое преступление можно получить до восьми лет тюрьмы.

Пожар в хостеле Japanese Style Centrum произошел рано утром 28 апреля. Погибло восемь человек, в основном иностранцев, еще шестеро пострадали. Хостел работал незаконно, в нем не соблюдались правила противопожарной безопасности и регулярно фиксировали нарушения. Однако, как оказалось, даже с учетом того, что Строительное управление приняло решение о запрете на деятельность хостела, сделать это оказалось непросто, поскольку функции всех структур ограничены законодательством.

На деятельность заведения постоянно поступали жалобы. Чтобы проверить, как на объекте соблюдаются правила противопожарной безопасности, на ул Меркеля, 8 направлялся инспектор. Однако владелец квартиры (или кто по его просьбе) не впускал проверяющих.

Начальник Рижской муниципальной полиции Юрис Лукасс отметил, что с начала года этот хостел регулярно попадал в поле зрения полиции. На него были получены две письменных жалобы, а также поступило 16 вызовов от других жильцов этого дома. За это время нарушителям было выписано 17 штрафов и начато 5 административных процессов.

Поскольку объект стал проблемным, РМП включила его в маршрут, где регулярно проводятся проверки. Всего сотрудники Рижской муниципальной полиции наведывались туда 19 раз, в последний раз — 27 апреля. Основные нарушение — несоблюдение антиэпидемиологических мер, нарушение общественного порядка и употребление одурманивающих веществ.