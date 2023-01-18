Задержаны узбеки, пытавшиеся вывезти из Латвии группу иранских беженцев
Foto: DELFI.lt

В Паневежском районе Литвы в понедельник пограничники и полицейские задержали двух граждан Узбекистана, которые из Латвии через Литву, как подозревают, в Западную Европу нелегально везли четырех граждан Ирана, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

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Сотрудники Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) при содействии паневежской полиции проверили автомобили Ford Mondeo и Kia Ceed с латвийскими номерами, въехавшие на территорию автозаправочной станции в поселке Ута.

За рулем автомобилей находились граждане Узбекистана в возрасте 21 и 21 лет.

В автомобиле Kia Ceed ехала супружеская пара 34 и 38 лет, граждане Ирана, с двумя несовершеннолетними. По данным СОГГЛ, они подали прошение о предоставлении убежища в Латвии.

По предварительным данным, мигранты пытались бежать в Западную Европу, не получив решения по своим прошениям об убежище и не имея права покинуть страну.

Граждане Узбекистана задержаны и заключены под стражу. Им грозит штраф или арест, или лишение свободы на срок до шести лет.

Иранцы были размещены в помещении для размещения соискателей убежища на Пагегяйской пограничной заставе СОГГЛ. После выяснения обстоятельств, установленных в ходе следствия, их планируется передать латвийским властям.

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