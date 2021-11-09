Зафиксировано 18 случаев проявления агрессии к медикам, журналистам и политикам
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В этом году Государственная полиция зарегистрировала 18 случаев выражения агрессии по отношению к медикам, должностным лицам и журналистам, сообщил заместитель начальника Главного управления полиции порядка Госполиции Ансис Пумпурс.

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Среди зафиксированных случаев, в том числе клевета и угрозы.

В девяти случаях агрессия была направления в отношении медиков, большинство случаев зафиксировано осенью, когда в стране из-за Covid-19 были введены строгие ограничения. В трех случаях начаты уголовные процессы, в остальных - административные или же ситуация была разрешена на месте.

Также в этом году зафиксирован случай, когда угрожали судебному исполнителю.

Еще в трех случаях угрожали журналистке Инге Сприньге, а также работникам портала Tvnet и телеканала TV24. Эти случаи связаны с ранее судимым Янисом Сондорсом, которого стражи порядка недавно задержали по факту агрессивного поведения в отношении депутата Юриса Пуце. В этих случаях ситуация развернулась по-разному: есть отказ в возбуждении уголовного дела, начат административный процесс и еще в одном случае в связи с хулиганством планируется начать уголовный процесс.

В этом году зафиксировано пять случаев по факту клеветы и хулиганства в отношении политиков или должностных лиц высокого ранга.

В распространенном в октябре сообщении главы Госполиции Арманда Рукса говорится о том, что полиции сурово будет наказывать за враждебные комментарии, преследования и угрозы, которые распространяются в отношении медиков, полицейских, охранников, должностных лиц и других работников служб и журналистов.

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