Загорелся дом и сухая трава на площади 5000 квадратных метров

В воскресенье в Баусском крае загорелся жилой дом и на большой площади сухая трава рядом, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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ЧП произошло в волости Гайлишу, вызов поступил в 19.01. Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали, что горит дом на площади 120 квадратных метров, под натиском огня уже рухнула крыша. Кроме того, загорелась сухая трава на площади 5 000 квадратных метров.

Пожарным удалось отстоять находившуюся рядом баню. В 22.44 пожар удалось ликвидировать. Причины возгорания установит полиция.

Всего в период с 10 по 13 июня VUGD получила 185 вызовов.