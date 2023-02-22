Загоревшееся в море судно Escape везут в Ригу буксиры Stella и Orion (дополнено)

Загоревшееся прошедшей ночью в Балтийском море судно перевозят в Ригу буксиры Stella и Orion, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Морских сил (МС) Лива Вейта. Корабли сопровождает судно береговой охраны Saule.

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Навстречу кораблям также направились корабль снабжения Военно-морских сил Varonis и патрульный корабль Rezekne, который будет сопровождать пострадавшее от пожара судно в Ригу.

В настоящее время неизвестно, пришвартуется ли Escape в гавани или бросит якорь в море у входа в гавань.

Владельцы судна направили в Латвию группу технических спасателей для осмотра корабля. После обследования владельцы корабля примут решение о дальнейшей судьбе корабля.

Как сообщалось, прошлой ночью в Балтийском море загорелось судно с опасным грузом, которое в тот момент дрейфовало в направлении западного побережья Рижского залива.

В 2:42 в координационный центр поиска и спасения на море Службы береговой охраны МС поступило сообщение с грузового судна Escape о том, что на его борту возник пожар, который не удалось потушить автономной системой пожаротушения. Пожар начался в машинном отделении.

Центр немедленно направил на место происшествия судно береговой охраны Saule, а вертолету Государственной пограничной охраны было приказано подготовиться к вылету. Также были оповещены все оперативные службы.

В 2:57 экипаж покинул судно в спасательной шлюпке, а центр поиска и спасения дал указание находящемуся поблизости грузовому судну спасти людей. Все 15 членов экипажа "Escape" были взяты на борт судна Kairit, которое доставит их в Рижский порт.

К Escape направились буксиры Stella и Orion с системами пожаротушения, чтобы ликвидировать возгорание на судне– Escape без управления дрейфовал в направлении западного побережья Рижского залива, находясь между Мерсрагсом и Роей примерно в 9 км от берега.

Экипаж судна береговой охраны Saule сообщил, что открытого огня на месте происшествия не замечено.

"Escape" ходит под флагом Нидерландов, на судне находится опасный груз — полимеры и материалы для красок. В настоящее время нет информации о том, что контейнеры с грузом горят.

Судно направлялось из Клайпеды в Ригу.