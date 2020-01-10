Закарпатье: на дискотеке украинец облил гражданина Латвии бензином и поджег

В селе Долгое, Закарпатской области Украины полиция задержала мужчину, который во время ссоры в баре облил бензином гражданина Латвии и поджег его. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции области.

Как отмечает новостной портал "Страна.ua", ранним утром 8 января

Иршавские правоохранители получили сообщение о том, что в реанимационное отделение с ожогами лица и рук доставлен 25-летний гражданин Латвии. Как выяснили полицейские, травмы 25-летний житель города Рига получил в диско-баре в селе Долгое. К тому времени иностранец гостил у родственников, местных жителей.

В местном баре между латвийцем и 23-летним жителем села возник конфликт, после чего местный житель облил латвийца из бутылки жидкостью, предположительно бензином, поджег и убежал.

"В результате пострадавший получил телесные повреждения обеих рук, ожоги туловища, лица и дыхательных путей. Сейчас латвиец находится в реанимационном отделении Иршавской районной больницы", — говорится в сообщении.

Задержанному предъявлены обвинения в покушении на убийство.