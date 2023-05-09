"Заказ" на 300 000 евро. Убийство Мартиньша Бункуса: начинается суд

20 мая Рижский окружной суд начнет рассматривать дело об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Обвинения выдвинуты против трех человек, сообщает агентство LETA.

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В ходе досудебного уголовного процесса были установлены обстоятельства убийства, причастные к нему лица и распределение их ролей между собой. Установлен и мотив убийства — им стала "неприязнь к администратору" и его профессиональная деятельность.

В ноябре прошлого года полиция передала в прокуратуру уголовное дело в отношении четырех человек — трех граждан Латвии и одного гражданина России. Согласно заключению следствия, заказчиком преступления выступил Геннадий Валягин — бывший участник организованной преступной группировки Ивана Харитонова. Перед судом он предстать уже не сможет — Валягин был застрелен в Риге в марте 2022 года.

Обвинения в заказе и подстрекательстве к убийству Бункуса также выдвинуты против латвийских предпринимателей Михаила Ульмана и Аркадия Бабенко. Исполнителем убийства следствие считает россиянина 50-летнего Виктора Кривошея. Все обвиняемые взяты под стражу.

В отношении еще одного фигуранта дела — Аркадия Юдина (1970 г.рожд.) — следствие было прекращено: он подозревался в поддержке преступления.

Как считает прокурор Рижской окружного суда Алдис Ласманис, досудебное уголовное дело было проведено "эффективно и без колебаний", после чего оперативно передано в суд.

Прокурор не прокомментировал, было ли убийство связано с делом компании Rego Trade, администратором неплатежеспособности которой выступал Мартиньш Бункус.

Размер вознаграждения за убийство Бункуса составил 300 000 евро.

Бункус был застрелен утром 30 мая 2018 года за рулем своего автомобиля возле Рижского лесного кладбища. Недалеко от места покушения вскоре был найден сгоревший автомобиль с поддельными номерами.

Ранее близкие Бункуса выражали обеспокоенность, что обвиняемые в совершении преступления "будут использовать все доступные им средства, чтобы повлиять на судебное разбирательство и избежать ответственности за то, что они сделали".