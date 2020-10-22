"Закричал от боли и упал на землю": новые подробности убийства мужчины в Муцениеки

В начале недели в Муцениеки в ходе конфликта был застрелен мужчина. Журналистам передачи Degpunktā удалось выяснить подробности совершенного преступления.

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Вечером во дворе многоквартирного дома на улице Яунцелтнес раздались четыре громких хлопка. Сначала никто не придал им особого значения, однако, заметив мужчину, который кричал от боли и потом упал на землю, стало ясно - ситуация серьезная, нужно вызвать полицию и скорую.

Возможно, стреляли из квартиры на первом этаже, допускает передача. Об этом свидетельствуют капли крови на полу и у входной двери. Сотрудники полиции и спецподразделений вломились в квартиру и задержали подозреваемого. По неофициальной информации, мужчина находился в сильном алкогольном опьянении. Возможно, между ним и погибшим уже в квартире произошел конфликт, который закончился стрельбой. По словам жильцов дома, у задержанного мужчины были психические отклонения.

В Государственной полиции от подробных комментариев воздерживаются, указывая лишь на то, что жителям не стоит бояться: "Государственная полиция подтверждает, что 19 октября в Ропажском крае был застрелен мужчина. В связи с этим начат уголовный процесс, выясняются обстоятельства случившегося. В интересах следствия более подробная информация не предоставляется".

Местные жители, привыкшие жить в тихом районе, этот случай воспринимают очень серьезно: "У нас так тихо, удивляюсь, что у нас могло что-то подобное произойти", - поделилась одна из женщин.

"Главное, чтобы подозреваемого официально не признали невменяемым", - говорят местные, в противном случае после прохождения курса лечения он снова окажется на свободе.