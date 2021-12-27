Закрыт уголовный процесс против главы Пограничной службы: перед ним извинятся и выплатят компенсацию
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Генеральная прокуратура вынесла решение принести извинения начальнику Государственной пограничной службы Гунтису Пуятсу и выплатить более 2000 евро в качестве компенсации за нанесенный ущерб в связи с уголовным делом, возбужденным и впоследствии прекращенным Бюро внутренней безопасности (БВБ).

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Уголовный процесс в отношении Пуятса был закрыт в связи с отсутствием состава преступления. Сам начальник Государственной пограничной службы заявил, что направленные против него действия были необоснованными и привели к излишней растрате государственных ресурсов.

Генеральная прокуратура от своего имени принесет извинения за нематериальный ущерб, причиненный необоснованным задержанием, необоснованным признанием подозреваемым и необоснованным применением меры пресечения.

Решение Генеральной прокуратуры о возмещении ущерба может быть обжаловано в суде в соответствии с административно-процессуальным законом.

Сотрудники БВБ задержали Пуятса 4 сентября прошлого года. Он был освобожден в тот же день, к нему была применена мера пресечения в виде запрета на работу в должности начальника Госпогранохраны.

Сначала Пуятс был признан подозреваемым по статье о бездействии государственного должностного лица, повлекшем тяжелые последствия. БВБ сообщило, что задержание связано с уголовным процессом об обустройстве восточной границы. Его заместителю Юрису Мартукансу инкриминировался служебный подлог,

16 сентября прошлого года прокурор прокуратуры Рижского судебного округа отменил решение БВБ о признании Пуятса подозреваемым как не соответствующее требованиям Уголовного закона, однако Пуятс некоторое время еще сохранял статус лица, против которого начат уголовный процесс.

В сентябре 2021 года Пуятс и его заместитель Юрис Мартуканс обратились в Генпрокуратуру с заявлениями о возмещении ущерба в связи с уголовными процессами. Пуятс просил возместить ущерб в размере 7000 евро, однако решением Генпрокуратуры начальнику ГПС возместят чуть более 2000 евро.

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