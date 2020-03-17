Закрытие границ: литовские пограничники не впустили в Литву 69 латвийцев

После закрытия литовской границы в понедельник из-за карантина из страны до утра вторника не был разрешен выезд 107 лицам, въезд — 341 лицу.

Как сообщил представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис, больше всего лиц не смогли попасть в Литву через находящийся на границе с Белоруссией погранпереход Мядининкай — 108 белорусов и 24 украинца, а также через погранпереход с Латвией в Салочяй — 73 человека, в том числе 69 жителей Латвии.

На КПП Салочяй 49 литовцев также не выпустили в Латвию. По словам представителя пограничников, несмотря на то, что люди напряжены и недовольны, конфликтов пока не возникало.

В понедельник с целью приостановить распространение коронавируса во всей Литве на две недели введен карантин, во время которого в страну запрещен въезд иностранцев, за исключением лиц, обеспечивающих доставку необходимых товаров, членов команд и экипажей, членов семей граждан Литвы, у которых есть вид на жительство и право на работу в Литве, представителей военных миссий НАТО.

Также запрещено гражданам Литвы покидать страну, за исключением случаев, когда они живут или работают за рубежом.