Закрыто дело о поддельном ковид-сертификате – заболевшая женщина поделилась слюной с партнером

Сотрудники Вентспилсского участка Курземского регионального управления Государственной полиции завершили расследование дела о получении и хранении поддельного сертификата о перенесенном заболевании Covid-19.

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В феврале этого года сотрудники Вентспилсского участка Курземского регионального управления Государственной полиции получили информацию о том, что некий мужчина в Вентспилсе сдал в лабораторию BIOR на анализ Covid-19 слюну другого человека, и получил сертификат о перенесенном заболевании.

Полицейские выяснили, что после того, как в соцсетях распространилась информация о поддельном образце, а в лабораторию начали поступать анонимные телефонные звонки, лаборатория BIOR начала внутреннюю проверку об уникальности образцов слюны, сданных на анализ.

Во время проверки выяснилось, что образец слюны, который сдал мужчина, содержит генотип человека женского пола. Полицейские начали уголовный процесс и выяснили, что в конце прошлого года, узнав, что женщина заболела, оба человека по взаимному согласию договорились, что женщина она сплюнула свою слюну в подготовленный контейнер для образцов, после чего ее партнер, движимый личными мотивами получить поддельный сертификат о перенесенном COVID-19, отнес образец слюны в Вентспилсскую региональную лабораторию BIOR.

На основании положительного результата теста мужчина получил и хранил поддельный сертификат Covid-19. Обе персоны осознавали, что так действовать нельзя, но не знали, что за подобные нарушения грозит уголовная ответственность.

Согласно Уголовному закону Латвии, за получение и хранение поддельного сертификата о перенесенном заболевании полагается наказание — лишение свободы сроком до года или кратковременное лишение свободы, либо пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф. Против женщины, которая поделилась слюной, также начал уголовный процесс за содействие в незаконном получении сертификата.

Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока вина не доказана в установленном законом порядке.