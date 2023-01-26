Заместителю ректора Даугавпилсского университета запрещено выезжать из страны

Заместителю ректора Даугавпилсского университета (ДУ) по вопросам развития Янису Кудиньшу запрещен выезд из страны без согласования в связи с делом о возможном мошенничестве со средствами Евросоюза, выяснило агентство LETA.

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Кудиньш сообщил, что давал показания и никак не препятствовал следствию во время обыска. Во вторник, 24 января, в 7 часов утра, когда начался обыск, у Кудиньша изъяли мобильный телефон и другое электронное оборудование. В ходе обыска полиция искала документы, связанные с этим делом, но ничего не нашла - ни дома, ни на рабочем месте.

Кудиньша отпустили в среду и в качестве меры пресечения запретили выезжать из страны без согласования. Сегодня во второй половине дня Кудиньш смог общаться по телефону. "Мне не запрещено занимать должности, я могу продолжать работать. Мне не разрешено участвовать в принятии решений, связанных с проектами ЕС, упомянутыми в уголовном деле, но все эти проекты уже завершены в течение прошлого года", - сказал он.

Расследование касается в общей сложности четырех проектов ЕС. На вопрос о других лицах, задержанных для дачи показаний, Кудиньш отметил, что не знает, кто эти люди, и подчеркнул, что они не из ДУ.

Как сообщалось, сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями при содействии Европейской прокуратуры провели 24 января процессуальные действия в Даугавпилсском университете. Проверка начата в рамках начатого ранее уголовного процесса о возможном мошенничестве со средствами Социального фонда Евросоюза. Речь идет о сумме около 600 000 евро. Полиция подозревает их в крупном мошенничестве, связанном с искусственном завышении стоимости государственных закупок.

Министерство образования и науки Латвии запросило у Даугавпилсского университета объяснения в связи с начатым уголовным делом о возможном хищении средств структурного фонда Европейского Союза (ЕС).

Минобразования подчеркивает, что ни в одном латвийском образовательном или научном учреждении не допускается мошенничество с фондами ЕС. В случае с Даугавпилсским университетом такой случай означает недостаточный надзор со стороны совета университета, так как его задача, согласно Закону об университетах — следить за эффективной работой системы внутреннего контроля и управления рисками.