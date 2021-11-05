Зараженная Covid-19 женщина получила штраф 700 евро за поездку на автобусе

В четверг около 12 часов дня Государственная полиция получила информацию о том, что в автобусе, следующим рейсом "Пилтене-Вентспилс", находится зараженный Covid-19 человек. Сотрудники полиции остановили автобус в волости Таргалес спустя десять минут после отправки.

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Полицейские зашли в автобус, заранее зная, о ком именно идет речь. Женщина не скрывала факт заражения, сказав, что о болезни узнала 31 октября. В этот момент в салоне автобуса находились семь пассажиров, из которых двое - несовершеннолетние. Все они, считая зараженную женщину, использовали маски для лица. Стражи порядка созвонились со специалистами из Центра профилактики и контроля заболеваний, чтобы получить инструкции, как действовать. Все пассажиры получили телефон центра, чтобы позвонить и получить указания о дальнейших действиях.

На место остановки приехал другой автобус, в который пересели пассажиры. В свою очередь, в салоне, где находился инфицированный человек, была проведена дезинфекция.

Зараженная коронавирусом женщина пояснила, что ехала в Вентспилсскую больницу на обследование и утверждала, что не знала о том, что больные коронавирусом не могут ездить на общественном транспорте. За данное нарушение она получила штраф 700 евро.