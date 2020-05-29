Застреленный в Литве полицейский был одним из лучших кинологов страны

В пятницу в Мажяйкяйском районе был застрелен сотрудник полиции Саулюс Жимантас (1980 г.р.), который был отличным кинологом. С собакой Грантасом, которую он сам обучал искать наркотики и людей, Саулюс неоднократно занимал призовые места на различных соревнованиях.

Жимантас работал в полиции с 2001 года. За время службы он 12 раз получал поощрения, в последний раз — в ноябре 2018 года, когда получил памятный знак третьей степени.

Жимантас был женат, без отца остались двое детей — девочка и мальчик (2008 и 2010 г.р.)

Как уже сообщалось, в пятницу, 29 мая, полиция Литвы получила сообщение, что в деревне Бирбилишкес (Мажейкяйский район) мужчина 1968 года рождения поджег свой дом. Когда на место происшествия прибыл наряд, подозреваемый открыл огонь по полицейским. Жимантас от тяжелого ранения скончался на месте, его напарница получила ранение в ногу.

Вооруженный подозреваемый скрылся в лесу. По некоторым данным, он мог пересечь границу и находится в Латвии.

По просьбе литовских коллег Госполиция Латвии оказывает помощь в поисках нападавшего, к приграничной зоне направлены полицейские Земгальского и Курземских регионов. К поискам привлечен и вертолет Государственной пограничной службы.