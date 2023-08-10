Застройщик попытался подкупить главу стройуправы коньяком и получил суровый штраф
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Вступил в силу обвинительный приговор по делу о даче взятки руководителю городского строительного управления. Суд признал взяткодателя виновным в совершении уголовного преступления и наложил на него штраф в размере 7440 евро.

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Согласно материалам дела, застройщик дал представителю стройуправы бутылку коньяка стоимостью почти 150 евро. Цель — заставить чиновника злоупотребить своим служебным положением и принять план строительства зданий отдыха в охраняемой зоне дюн на побережье Балтийского моря и Рижского залива. Нормативные акты это строго запрещают.

О попытке дать взятку глава городской стройуправы незамедлительно сообщил в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). 15 июля 2022 года бюро возбудило уголовное дело.

В бюро отметили, что приветствуют такую бдительность, а также напомнили о порядке действий в случае, если получено предложение о взятке: не соглашаться, но не отклонять предложение немедленно, просить время рассмотреть предложение или просить не решать такие вопросы в данный момент, после чего немедленно связаться с KNAB. О дальнейших действиях информатора проинструктируют уже сотрудники бюро.

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