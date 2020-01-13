Затянуло в комбайн, упал с высоты, повесился: за год в Латвии на работе погибли 26 человек

За прошедший год в результате несчастных случаев на рабочем месте погибли 26 человек, свидетельствует информация, опубликованная на сайте Государственной трудовой инспекции (ГТИ).

Число погибших на рабочем месте уменьшилось по сравнению с 2018 годом, когда на рабочем месте погибли 30 человек. Кроме того, серьезные травмы на работе в 2019 году получили еще 190 человек.

Большинство пострадавших были мужчинами. Чаще всего травмы получали работники строительной, логистической и сельскохозяйственной отраслей.

В опубликованном ГТИ отчете сообщается, что одним из погибших в прошлом году стал 27-летний гражданин Украины, который работал в сельскохозяйственной отрасли без трудового договора. Он погиб, когда его одежду затянуло в комбайн. В свою очередь 62-летний мужчина, работавший в строительстве, погиб в результате падения с многоэтажного здания.

Как указывает ГТИ, некоторые из смертей в прошлом году не были прямо связаны с несчастными случаями на работе. Например, некий 54-летний работник кухни был найден повесившимся на рабочем месте.

Также были констатированы случаи смерти сотрудников, которым стало плохо на работе. Например, 52-летний врач скончался после того, как ему стало плохо на больничной автостоянке.

В прошлом году также было зарегистрирован ряд случаев, когда рабочие получили тяжелые, но не летальные травмы. К примеру, 33-летний электромонтер получил травмы, когда на него упал электрический столб.