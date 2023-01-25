Завершено предварительное расследование по делу о падении человека за борт на пароме Baltic Princess
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Финская береговая охрана завершила предварительное расследование в части спасательно-поисковых работ в связи с падением за борттеплохода Baltic Princess человека в ноябре 2022 года.

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Капитан судна подозревается в игнорировании добрых традиций мореплавания и халатном проведении спасательных работ. Дело для предъявления обвинения передано прокуратуре Аландских островов.

Предположительно человек упал за борт парома Baltic Princess 18 ноября прошлого года, в три часа ночи. Информацию о происшествии передали в Морской спасательный центр в семь часов утра. Подробнее об инциденте читайте здесь.

Согласно материалам предварительного расследования, задержка с информированием береговых властей произошла потому, что капитан и экипаж четко и ясно не видели, как человек упал в море.

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