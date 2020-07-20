Земессаргс помог задержать мужчину, ограбившего женщину в Ильгюциемсе

В прошлую пятницу, 17 июля, около 11 часов утра мужчина 1983 года рождения ограбил в Ильгюциемсе женщину 1956 года рождения, применив насильственные действия, но вскоре проезжавший мимо земессаргс помог задержать злоумышленника. Об этом агентству LETA сообщили в Госполиции.

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В полиции рассказали, что после ограбления, несмотря на то, что у женщины был сломан нос в результате нанесенного грабителем удара, она последовала за злоумышленником и обратилась за помощью к проезжавшему мимо велосипедисту.

Последовавшая за грабителем женщина запомнила место, где он попытался спрятаться. Велосипедистом оказался земессаргс, который и помог поймать злоумышленника.

Когда жертва следовала за грабителем, она увидела, как мужчина вытащил из ее сумочка два кошелька, а саму сумочку бросил на землю. Один кошелек был найден в кармане у злоумышленника, а второй — в том месте, где он прятался.

По факту случившегося начат уголовный процесс о хищении чужого имущества, совершенного с применением насилия. За такое преступление может грозить лишение свободы до пяти лет, краткосрочное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф, с конфискацией имущества, или без, а также надзор специалиста службы пробации на срок до трех лет.