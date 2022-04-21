Земгале: один человек скончался от обрушения крыши, на второго упало дерево

В среду, 20 апреля, в Ливберзе Елгавского края и Лиелварде два человека получили смертельные ранения в результате обрушения крыши заброшенного здания и падения дерева, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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В Ливберзе под руинами одноэтажного здания ангарного типа было найдено и извлечено из-под обломков тело погибшего человека.

Выяснилось, что в этом же здании в сентябре 2020 года произошел пожар. В тот раз горело здание и сено на площади 2400 квадратных метров.

Кроме того вчера спасатели извлекли из-под упавшего дерева тело погибшего человека в Лиелварде.

За минувшие сутки в VUGD поступило 116 вызовов: 79 на тушение пожаров, из них в 41 случае горела прошлогодняя трава и в восьми случаях - лес, 30 вызовов поступило на спасательные работы, а семь оказались ложными.