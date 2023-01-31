Земгале: полицейские в лесу нашли пропавшую без вести гражданку Литвы

В понедельник, 30 января, сотрудники Земгальского регионального управления Госполиции нашли заблудившуюся в лесу гражданку Литвы. Стражи порядка передали женщину на попечение литовских оперативных служб, сообщили в Госполиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вчера, около 21.40, в Госполицию поступил звонок от литовской полиции с просьбой помочь в поисковых работах, проверить лесной массив на приграничной территории. Полицейские из соседней страны сообщили, что на территории Латвии, возможно, заблудилась пропавшая без вести женщина, которая не ориентируется в окружающей среде.

Сотрудники Диенвидземгальского участка Земгальского регионального управления Госполиции отправились в Вилцескую волость Елгавского края, где обыскали территорию и нашли заблудившуюся женщину. Стражи порядка отвезли ее на пункт пограничного контроля, где ее встретили сотрудники полиции Литвы и медики.

Госполиция обращает внимание на то, что в случаях обнаружения пропавшего человека в лесу важно своевременно уведомить службы, чтобы поисковые мероприятия можно было начать как можно быстрее, пока еще светло и телефон разыскиваемого еще не выключился.

В то же время стражи порядка призывают жителей позаботиться о своей безопасности и безопасности своих близких, прежде чем отправиться в лес. Госполиция рекомендует предупреждать близких о запланированной прогулке в лесу, возможном местонахождении и примерном времени возвращения домой. Пожилым людям не следует отправляться в лес в одиночестве. Также Госполиция призывает выбирать яркую и заметную одежду для прогулки в лесу, чтобы в случае необходимости службы спасения могли проще заметить разыскиваемого человека.