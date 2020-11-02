Жена заказала убийство бывшего мужа: киллера искали в интернете
Foto: Valsts policija

Рижская окружная прокуратура передала в суд материалы дела об организации заказного убийства.

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В июле 2019 года Бюро внутренней безопасности Госполиции получило информацию о готовящемся заказном убийстве. Отдел по раскрытию убийств и поиску возбудил уголовный процесс и установил, что некая женщина ищет лиц, готовых за определенную плату убить ее бывшего мужа. За услуги дама готова заплатить 2000 евро, также она требовала, чтобы все было замаскировано под уличный конфликт, в ходе которого ее мужа пырнули ножом.

После убийства женщина желала получить в качестве доказательств выполненной работы фотографии убитого мужа с места происшествия. Она также спланировала алиби и придумала, что скажет полиции.

В ходе расследования полиция получила достаточно доказательств о готовящемся преступлении. В качестве подозреваемой в организации заказного убийства была задержана ранее не судимая женщина 1988 г.р. Также в рамках уголовного процесс задержан ее знакомый — мужчина 1983 г.р., который был соучастником. Именно он в интернете искал киллера, который должен был совершить убийство. Однако об этих планах узнала Госполиция.

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