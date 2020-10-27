"Жених" из Сирии выманил у гражданки Латвии 13 000 евро
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Время от времени Госполиция получает заявления от женщин, пострадавших от рук сетевых мошенников. Схема обмана примерно всегда одна и та же: дамы знакомятся с кавалерами в социальных сетях, которые потом, втираясь в доверие, обирают женщин до нитки.

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Как сообщает пресс-центр Видземского регионального управления полиции (ВРУП), в начале октября в органы правопорядка обратилась женщина, у которой "жених" увел 13 000 евро.

Их роман завязался в социальной сети, а затем продолжился по электронной почте. Мужчина представился врачом, работающим в зоне военных действий в Сирии. Новоиспеченный кавалер демонстрировал жаркие чувства и собирался прилететь к своей возлюбленной в Латвию. Однако для этого ему требовалась определенная сумма.

Получив деньги, "врач" испарился и больше не выходил на связь, поэтому обманутая женщина обратилась за помощью в полицию.

Чтобы не попадать в подобные ситуации, полиция призывает жителей быть осторожными и не доверять знакомствам в социальных сетях. Также Госполиция просит не передавать третьим лицам свои личные данные, чтобы оградить себя от рисков стать жертвой мошенников.

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