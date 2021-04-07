Женщина "инвестировала в криптовалюту" и потеряла более 16 000 евро
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Очередные мошенники лишили жительницу Даугавпилса крупной суммы денег: злоумышленники предложили ей выгодно инвестировать в приобретение криптовалюты.

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По данным пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), 18 марта Даугавпилсский участок полиции получил сообщение от женщины 1950 г.р., которая 21 января 2021 года перевела 16 000 евро на криптовалютный счет в некоем банке с целью осуществления финансовых вложений на бирже криптовалютных инвестиций.

Известно, что женщина постоянно проживает в Великобритании, однако эту сделку провела через счет в латвийском банке. Из заявления можно было сделать вывод, что мошенничество в отношении женщины осуществлялось в Великобритании, что подтверждает предположения правоохранительных органов, что это схема мошенничества, обнаруженная в Латвии, является проблемой международного уровня.

Cледствие по этому делу продолжается. Полиция призывает жителей соблюдать осторожность, чтобы не попадаться на крючок мошенников, выдающих себя за "финансовых специалистов".

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