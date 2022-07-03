Женщина обнаружила скрытую камеру в раздевалке на пляже

С неприятной ситуацией столкнулась женщина, которая со своей семьей находилась на отдыхе на озере Озолмуйжас в Лимбажи, сообщает Latvijas zinas со ссылкой на передачу TV3 Degpunktā.

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В расположенной здесь кабинке для переодевания дочь женщины обнаружила небольшую замаскированную цифровую камеру, в которую можно поместить карту памяти. Устройство было присыпано песком.

После того, как камера была обнаружена, отдыхавшие люди стали решать, что с ним делать. Были предложения вызвать полицию или обратиться к охране, но в итоге один из мужчин поджег зажигалкой найденную внутри камеры карту памяти. А другой мужчина заявил, что утопит устройство, "чтобы все внутри исчезло".

В полиции прокомментировали ситуацию так: "В случае обнаружения подобных устройств, людям не нужно предпринимать шаги по их уничтожению или изъятию самостоятельно, лучше позвонить в Государственную полицию по телефону 110. Полиция приедет на место и будет решать вопрос о том, является ли это административно наказуемым правонарушением или предусмотрена уголовная ответственность, если была сделана запись.

"Главное - не действовать самостоятельно в этом случае", — говорит начальник Лимбажского полицейского участка Агрис Спандегс.