Женщина осуждена за подстрекательства убить отца: семейное насилие, домогательства и разные версии преступления

В Даугавпилсе вынесен приговор ранее не судимой матери двоих детей 27-летней Алисе (имя изменено), которая признана виновной в том, что подстрекала друга избавиться от отца.

Как отмечает Latvijas Avīze, на суд Алисе пришла одна, хотя у нее есть семья и друзья. Бабушку и дядю со стороны отца, которые приехали на процесс, женщина не считает своей семьей и отношения с ними не поддерживает. Как следует со слов подсудимой, на отчаянный поступок молодую женщину подтолкнуло насилие со стороны отца. Однако в деле не все так однозначно.

Грязь и навоз — так характеризует сама женщина дом и хозяйство, где она родилась и росла. Семья держала коров, за которыми все по очереди ухаживали. После школы Алисе училась на повара, но закончить училище не получилось: нужно было возвращаться домой и помогать матери по хозяйству. Потом девушка перебралась из Латгалии в Видземе, работала в крестьянских хозяйствах, родила двоих детей, вернулась домой.

По словам женщины, отец всегда хотел только руководить и командовать, однако сам не прилагал особых усилий, чтобы семье жилось легче. Потом он пристрастился к алкоголю, мать пыталась его удержать, но у него начинались истерики, он угрожал, а потом даже по ночам ездил на "точки" за спиртным. В доме царило насилие: мужчина избивал детей, использовал одну из дочерей сексуально, а также приставал и к Алисе, когда она была еще несовершеннолетней.

"Мы никому и ничего не рассказывали, потому что жалели маму и боялись отца, который как-то облил дом бензином и грозился его поджечь. Даже мама отца, которая теперь его выставляет в лучшем свете, говорила, что нам надо его отравить крысиным ядом", — вспоминает Алисе.

Полиции было известно о том, что творит глава семейства. В 2011 году его приговорили к принудительным работам, которые он не отработал, поэтому его посадили в тюрьму. После этого он вернулся в семью, хотя психолог настаивала на том, что отца нельзя подпускать к дочери.

Также известно, что мужчина был лишен прав на Алисе, а также сына и дочку, поскольку он не заботился о детях и сильно пил. Он ушел из семьи, но затем вернулся: жена его приняла и родила еще двух детей. По словам женщины, младшие дети тоже его боялись, но ни социальная служба, ни сиротский суд никаких проблем в семье не разглядели. При этом в материалах уголовного дела есть показания Алисе и ее сестры о том, что отец их избивал и сексуально домогался. По этому делу даже начали уголовный процесс, но он выделен в отдельное делопроизводство, т. к. отец умер.

Драматические события произошли 14 июня 2019 года. В тот день у главы семейства было похмелье, весь день он был зол и цеплялся к разным мелочам.

"Когда еще вечером сестра уехала на работу и не ответила на его звонки, он вообще стал, как псих! Взял мачете, стал им размахивать, говорил, что всем отрубит головы, если сестра не вернется. Мы вывели младших детей из дома и сказали, что, если вдруг что-то произойдет, пусть бегут к соседям", — вспоминает Алисе и отрицает, что в тот вечер звонила Петеру (имя изменено), которому за неделю до этого жаловалась на отца.

"Приехали трое. Двое остались в машине, один бил отца. Я побежал за помощью к соседям", — сообщил брат Алисе, вспоминая те события. Он также отметил, что в детстве всем доставалось от отца, но зверем он не был. Брат пояснил, что отцу не нравилось, что дочка куда-то уезжала, нажила детей, потом вернулась домой, не хотела работать, а только сидела с телефоном.

В разговоре с журналистом мать мужчины рассказала, что сын распускал руки, но насильником не был. Она также заверила, что готова поклясться: ее сын никогда сексуально не использовал своих дочерей, также она сказала, что внучек по этому поводу нужно проверить на детекторе лжи.

Кроме того, Алисе назвали алкоголичкой и любительницей мужчин, которая не гнушалась влезать в чужие семьи. Женщина отрицает эти утверждения, хотя известно, что в декабре в присутствии одного из детей у нее произошел конфликт на почве распития спиртного. В итоге, ее лишили прав, а детей передали бабушке.

Также издание отмечает, что версия Алисе и версия обвинения сильно отличаются. Следствие установило, что женщина познакомилась с Петром в марте 2019 года, когда тот еще находился за границей. Затем он вернулся и позвал подругу к себе жить, также сообщив, что хочет забрать к себе и ее детей. Но Алисе отвечала, что отец ее не пустит, жаловалась на эмоциональное и физическое насилие, а также рассказывала ему о сексуальном насилии, которму подвергалась со стороны отца ее сестра.

Согласно обвинительному заключению, Алисе заверяла возлюбленного, что совместная жизнь с Петером возможна лишь, если избавиться от отца. 14 июня Петер, находясь в состоянии легкого опьянения, приехал к Алисе и сказал, чтобы она с детьми собирала вещи и переезжала бы к нему жить. Женщина ответила, что отец ее не пустит.

Тогда около часа ночи Петерс взял разводной ключ, а затем снова приехал к своей возлюбленной, где и стал избивать ее отца. Мужчина наносил ему удары по голове не только ключом, но и найденными во дворе лопатой, детским креслицем, кулаками и ногами. Затем он набросил своей жертве на шею петлю и хотел протащить мужчину за машиной, но, заметив приближение полиции, скрылся. В тот же день его арестовали.

Петерс не стал брать всю вину на себя, но пошел на сделку с прокурором и получил 6 лет тюремного заключения. Как отмечает издание, Алисе в результате договоренности с прокурором приговорена к 3 годам и 4 месяцам тюремного заключения.