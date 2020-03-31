Женщина отправилась вдоль шоссе из Лудзы в Резекне и пропала: полиция просит помочь в поисках

Лудзенский полицейский участок ищет пропавшую без вести Валентину Кузьменкову 1978 года рождения, которую последний раз видели 24 марта в 16:40 в поселке Гарбари (Лудзенский край) на шоссе А12. Женщина шла по обочине из Лудзы в сторону Резекне.

Приметы Валентины: среднего телосложения, небольшого роста, черные волосы средней длины. Была одета в темное пальто, темно-синий шарф с надписью Sport, черные джинсы, коричневые полусапоги, спортивную зеленую куртку с надписью Nike.

Если вам что-либо известно о местонахождении женщины на фото, просьба сообщить в полицию по тел. 110, 28744123, 65703813, 65703803 или обратиться в ближайший полицейский участок.