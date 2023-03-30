Женщина подделала подпись и присвоила чужое пособие по болезни

Сотрудники Курземского регионального управления полиции завершили расследование по делу о подделке документа, если это совершено в корыстных целях. Как отмечает "Курземес вардс", некая лиепайчанка подала в Госгентство социального страхования (ГАСС) заявление о выделении пособия по болезни одному мужчине, указав в нем свой банковский счет и подделав подпись мужчины.

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В мае 2022 года полиция получила информацию о том, что в ГАСС было подано поддельное заявление о выделении пособия по болезни. В ходе расследования было установлено, что мужчина хотел подать заявление о выделении пособия по болезни, но сам лично не смог прийти, поэтому доверил эту обязанность знакомой, которая получила от него это заявление,где он отметил всю информацию и свой банковский счет для перечисления пособия, а также подписал этот документ. Женщине оставалось лишь бросить это заявление в почтовый ящик.

Мужчине длительное время не выплачивалось пособие по болезни, поэтому он отправился очно решить эту ситуацию, и выяснилось, что пособие уже давно выплачено. Рассмотрев заявление мужчины, было констатировано, что в заявлении указан не банковский счет мужчины, а банковский счет другого лица.

В рамках уголовного процесса была назначена экспертиза подчерков и выяснилось, что женщина, которой мужчина доверил отправку заявления в агентство, переписала сама заявление, указала свой банковский счет и подделала подпись мужчины, таким образом на ее банковский счет было перечислено более 80 евро в виде пособия.

Женщина уже ранее неоднократно попадала в поле зрения полиции за преступные деяния имущественного характера, а также за преступления, направленные против здоровья лица. Дело направлено в прокуратуру.