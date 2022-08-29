Женщина соврала про избиение и получила штраф 140 евро

Некая женщина получила от полиции штраф в размере 140 евро за то, что попросила выставить из квартиры собутыльника, сообщили в Земгальском региональном управлении Государственной полиции.

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Вызов в дежурную часть поступил 26 августа в час ночи. Женщина сообщила, что некий мужчина избил ее. На месте выяснилось, что никаких телесных повреждений якобы пострадавшей нанесено не было и что женщина 1972 г.р. просто хотела, чтобы стражи порядка выпроводили из ее квартиры собутыльника, который выпил весь алкоголь и не собирался уходить, а она хочет спать.

В данном случай за необоснованный вызов начат административный процесс и выписан штраф.

В Госполиции еще раз подчеркивают, что необоснованный вызов спецслужб мешает обеспечению общественного порядка, а также не позволяет оказывать помощь тем, кому она действительно необходима.