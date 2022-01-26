Женщина угнала из автосервиса BMW и попала в аварию

В начале этого года полиция получила информацию о том, что из автосервиса в Талси был угнан автомобиль BMW, который потом попал в аварию. По подозрению в совершении преступления задержана женщина, которая ране уже попадала в поле зрения правоохранительных органов за преступления имущественного характера.

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Информацию об угоне Государственная полиция получила 9 января. В рамках уголовного процесса было установлено, что некая женщина отдала свою машину в ремонт. Вечером 8 января мужчина со своей знакомой вместе выпивали в гараже и дама решила, что хочет прокатиться на машине. Так как ключи от BMW находились в замке зажигания, то она села за руль и каталась до тех пор, пока не попала в аварию. После случившегося подозреваемая несколько дней пряталась от полиции. Благодаря анонимному звонку, ее все же удалось найти и задержать. Суд избрал меру пресечения в виде ареста. Также выяснилось, что женщина управляла машиной, не имея прав - ее лишили их на три года.

Ранее женщина попадала в поле зрения полиции за преступления имущественного характера. Расследование завершено и материалы дела переданы в прокуратуру для начала уголовного преследования. За угон машины подозреваемой грозит до пяти лет, а за езду без прав - до года.