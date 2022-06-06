Женщина управляла грузовиком в опьянении 3,39 промилле

Государственная полиция начала уголовный процесс в отношении женщины, которая управляла грузовиком в состоянии алкогольного опьянения 3,39 промилле. Кроме того, у нее не было водительских прав, сообщили в Видземском региональном управлении Госполиции.
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Водителя остановили в субботу, 4 июня в волости Ренцену, в Лиздени, Валмиерский край, женщина управляла грузовиком Magirus Deutz. Начат уголовный процесс.
В период с 3 по 5 июня в Видземском регионе зафиксировано 10 автоводителей, которые сели за руль в нетрезвом виде.
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