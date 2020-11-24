Женщина, в пьяном виде сбившая на ул. Шмерля прохожую, отправится в тюрьму
Foto: Valsts policija

Суд Видземского предместья Риги при участии прокурора Рижской автотранспортной прокуратуры рассмотрели дело о трагической аварии на ул. Шмерля: женщина без прав, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, насмерть сбила пешехода.

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Следствие установило, что 1 августа женщина, управлявшая автомобилем Lexus, в момент ДТП была пьяна (3,08 промилле), а также не имела водительских прав и превысила допустимую скорость, сбив на нерегулируемом переходе человека. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Суд приговорил водителя к реальному лишению свободы на 4 года, а также на 5 лет лишил ее прав. Приговор можно обжаловать.

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