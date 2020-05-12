Женщина во время ссоры убила супруга: дело передали в прокуратуру

Салдусский участок полиции завершил расследование убийства, которое было совершено в январе этого года. В рамках следствия полиция задержала и отправила под арест супругу убитого мужчины. Ей грозит большой тюремный срок вплоть до пожизненного заключения.

По данным пресс-центра Курземского регионального управления полиции (КРУП), 25 января на пульт дежурного поступила информация о том, что в Салдусе, многоквартирном доме найден мужчина со следами насильственной смерти — колотым ранением в районе сердца.

По подозрению в совершении преступления задержана жена убитого, которая ранее попадала в поле зрения органов правопорядка за различные правонарушения. Она пояснила, что ударила супруга ножом во время ссоры, а затем покинула место происшествия.