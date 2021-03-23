Женщина за рулем внедорожника устроила несколько ДТП в Старой Риге

В понедельник утром женщина, управлявшая внедорожником Mercedes, за несколько секунд умудрилась совершить в Старой Риге сразу три дорожно-транспортных происшествий, сообщает передача Degpunktā.

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Выезжая с улицы Трокшню задним ходом, она, возможно, перепутала педали и, не оценив габариты автомобиля, заехала на тротуар и въехала в стеклянную витрину магазина. Характерный шум услышали работавшие поблизости строители.

Разбив стекло, испортив фасад здания и задев припаркованный на улице Смилшу BMW, женщина решила покинуть место происшествия. Черный внедорожник дорожные полицейские задержали на пути к Центральному рынку благодаря информации очевидцев.

Стражей порядка женщина встретила агрессивно и разбила об асфальт мобильный телефон. В выдохе женщины было констатировано 2,19 промилле. Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.