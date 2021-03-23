Женщина за рулем внедорожника устроила несколько ДТП в Старой Риге
Foto: LETA

В понедельник утром женщина, управлявшая внедорожником Mercedes, за несколько секунд умудрилась совершить в Старой Риге сразу три дорожно-транспортных происшествий, сообщает передача Degpunktā.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Выезжая с улицы Трокшню задним ходом, она, возможно, перепутала педали и, не оценив габариты автомобиля, заехала на тротуар и въехала в стеклянную витрину магазина. Характерный шум услышали работавшие поблизости строители.

Разбив стекло, испортив фасад здания и задев припаркованный на улице Смилшу BMW, женщина решила покинуть место происшествия. Черный внедорожник дорожные полицейские задержали на пути к Центральному рынку благодаря информации очевидцев.

Стражей порядка женщина встретила агрессивно и разбила об асфальт мобильный телефон. В выдохе женщины было констатировано 2,19 промилле. Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

13

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби