Женщину избивали и принуждали полгода заниматься проституцией

В суд направлено дело, в рамках которого трое лиц обвиняются в том, что принуждали женщину заниматься проституцией.

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Как отмечает пресс-служба прокуратуры, в конце февраля 2022 года Восточноземгальская прокуратура направила в суд материалы дела, в рамках которого трем лицам предъявлены обвинения в принуждении к занятию проституцией.

Согласно материалам дела, жертве вынужденно приходилось предлагать услуги сексуального характера в период с ноября 2021 по июнь 2022 года.

Установлено, что двое из обвиняемых, злоупотребляя доверием известной им женщины, а также финансовой зависимостью этой женщины от одного из обвиняемых, вовлекли ее в оказание сексуальных услуг за деньги.

Затем они создали организованную группу из трех человек с целью принудить потерпевшую к занятию проституцией. На имя потерпевшей была арендована квартира, где она проживала с двумя подсудимыми.

Чтобы принудить свою жертву к занятию проституцией, к ней применялось физическое и эмоциональное насилие, обвиняемые полностью контролировали ее контакты и работу. Кроме того, они отбирали у нее все заработанные с клиентами деньги.

Обвиняемые свою вину в содеянном не признают. Дело будет рассмотрено в Земгальском районном суде (Огре).