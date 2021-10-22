Жестокая драка на ул. Хоспиталю: на место ЧП выезжал спезназ и реанимационная бригада

В результате драки, которая произошла в минувшую среду на ул. Хоспиталю, 45а, пострадали два человека. Для оказания медицинской помощи на Брасу выезжали бойцы спецназа полиции и реанимационная бригада Службы неотложной медицинской помощи.

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По информации Degpunktā, конфликт между двумя мужчинами произошел в ходе распития алкоголя в одной из квартир пятиэтажки. Что послужило причиной драки, выясняет полиция, однако известно, что во время выяснения отношений один из мужчин пустил в ход нож. В итоге, медицинская помощь потребовалась обоим участникам драки.

Примечательно, что ни один из пострадавших до сих пор не обратился с заявлением в полицию, поэтому пока по делу ведется лишь проверка. Вероятно, нанесенные телесные повреждения оказались не настолько серьезными, чтобы возбуждать уголовный процесс.