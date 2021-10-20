Жестокое преступление в Пардаугаве: в ходе конфликта убит человек
Foto: DELFI

В квартире на улице Слокас в Риге произошло жестокое преступление. По предварительным данным, конфликт двух мужчин перерос в драку, в ходе которой один из них взялся за холодное оружие и совершил убийство. Об этом сообщает портал sadursme.lv.

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Кровавые события разворачивались в квартире на одном из последних этажей жилого дома. Соседи, которые знают владельцев недвижимости, удивляются. По их словам, никто не мог и подумать, что за дверями этой квартиры может возникнуть конфликтная ситуация, которая потребовала бы вмешательства полиции. Там жила тихая женщина с дочерью.

"Сначала приехала "скорая". Потом уехала. Приехали полицейские и увели молодого человека в наручниках, посадили в бусик. Лица не было видно — он был в капюшоне", — рассказала источнику очевидица, наблюдавшая за событиями в окно.

По данным полиции, в ходе вспыхнувшего конфликта мужчина острым предметом нанес другому мужчине ранения, в результате чего пострадавший скончался на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса — умышленное убийство. Подозреваемый задержан. В настоящее время ведется расследование. Полиция более подробную информацию в интересах следствия не предоставляет.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит от пяти до 20 лет тюрьмы.

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