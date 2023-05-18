Жестокое убийство молодого мужчины в Пурвциемсе: двое подозреваемых — несовершеннолетние

Госполиция завершила расследование убийства 24-летнего мужчины, совершенного с особой жестокостью летом прошлого года в Пурвциемсе. Прокуратуру просят начать уголовное преследование в отношении пяти лиц, двое из которых еще не достигли совершеннолетия.

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Как сообщает пресс-центр Госполиции, 27 августа 2022 года житель микрорайона Пурвциемс, гуляя с собакой, заметил лежащего на земле мужчину, на теле которого были видны побои и следы ожогов. Свидетель сразу же сообщил об этом в полицию. Стоит отметить, что на пострадавшем не было одежды, не оказалось при нем и документов, однако стражи порядка установили, что это мужчина 1998 г. р.

В крайне тяжелом состоянии пострадавшего доставили в больницу, однако спустя несколько дней он скончался.

28 августа 2022 года сотрудники Отдела по предотвращению и раскрытию убийств при содействии своих коллег из полицейского участка "Тейка" по подозрению в убийстве с собой жестокостью задержали группу лиц. Двое подозреваемых были задержаны в Даугавпилсе усилиями работников Латгальского регионального управления полиции.

В ходе расследования было установлено, что накануне компания проводила время вместе со своей жертвой, а преступление было совершено по личным мотивам и, возможно, под влиянием алкоголя.

30 августа прошлого года Рижский городской суд принял решение оставить под арестом задержанных 1996 и 2000 г.р. Против них были начаты уголовные процессы за убийство с особой жестокостью, совершенное в группе, а также за кражу и незаконную попытку использования платежного средства жертвы.

Остальных отпустили под полицейский надзор. В полиции сообщили, что против девушек 2006 и 2008 г.р. начаты уголовные процессы за соучастие в преступлении. Еще против одного участника группы — мужчины 1995 г.р. — уголовный процесс начали по статье за недонесение о совершении особо тяжкого преступления.